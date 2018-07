Alison/Bruno Schmidt e Ágatha/Bárbara Seixas vão às semifinais no Japão

Alison e Bruno Schmidt iniciaram o dia como únicos brasileiros ainda vivos na chave masculina do Grand Slam de Yokohama e não decepcionaram. Pelas quartas de final, eles encararam e derrotaram os norte-americanos Gibb e Patterson por 2 sets a 0, com um duplo 21/16.

Embalados pelos títulos mundial e do Major de Gstaaad, Alison e Bruno Schmidt tentarão assegurar mais uma conquista neste domingo. Para isso, o primeiro passo será avançar nas semifinais, fase em que eles terão pela frente os austríacos Doppler e Hors.

Já na chave feminina, o Brasil começou o sábado com quatro duplas nas oitavas de final, mas Agatha e Bárbara conseguiram a vaga nas semifinais. Para isso, elas somaram duas vitórias, superando as japonesas Take e Mizoe por 2 a 0, com um duplo 21/12, e as holandesas Meppelink e Van Iersel por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 16/21, 21/19 e 15/9.

Nas oitavas de final, Fernanda Berti e Taiana venceram Juliana e Maria Elisa por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/16 e 15/12. Porém, nas quartas de final, elas perderam para as canadenses Bansley e Pavan por 2 sets a 1, com parciais de 15/21, 21/15 e 15/10. As algozes de Fernanda Berti e Taiana serão as adversárias de Ágatha e Bárbara nas semifinais em Yokohama.

Larissa e Talita se garantiram nas quartas de final com a vitória sobre as chinesas Wang e Yue por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/16. Porém, elas perderam na sequência para as alemãs Ludwig e Walkenhorst por 2 a 0, com um duplo 21/18.

O Grand Slam de Yokohama é a sexta etapa do Circuito Mundial que conta pontos para a corrida olímpica brasileira, ranking que classificará uma dupla de cada gênero aos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio.