Alison/Bruno Schmidt e Evandro/Pedro Solberg avançam às oitavas no Japão

Em confronto direto na luta pela liderança do Grupo B, Evandro e Pedro Solberg se deram melhor e venceram os poloneses Fijalek e Prudel por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 18/21 e 17/15. Agora a dupla brasileira duelará com a parceria vencedora de Böckermann/Flüggen, da Alemanha, e Gögtepe/Giginoglu, da Turquia.

De virada, Alison/Bruno Schmidt manteve 100% de aproveitamento e garantiu o primeiro lugar do Grupo C com o triunfo sobre a dupla alemã Walkenhorst/Windscheif por 2 sets a 1 (18/21, 21/13 e 15/12). O próximo adversário da dupla brasileira sairá do duelo entre os compatriotas Ricardo e Emanuel e os poloneses Fijalek e Prudel.

Nesta quinta, Ricardo e Emanuel perderam para os italianos Nicolai e Lupo por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 29/27. Assim, somaram apenas um triunfo em três jogos no Grupo G, o que foi suficiente para avançarem à repescagem.

CHAVE FEMININA - Na chave feminina do Grand Slam de Yokohama, ainda pela segunda rodada da fase de grupos, as duplas brasileiras somaram quatro vitórias em cinco jogos. Faltando uma rodada para o fim da fase de grupos, Taiana/Fernanda Berti, Agatha/Bárbara Seixas e Larissa/Talita já estão garantidas ao menos na segunda fase no Japão.

A única derrota do dia foi de Maria Clara e Carol, superadas pelas gregas Arvaniti e Tsiartsiani por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 17/21 e 15/12, pelo Grupo C. Elas somam um triunfo e uma derrota na chave, assim como Juliana e Maria Elisa, que venceram as russas Evgeniya Ukolova e Ekaterina Birlova por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16).

Embaladas pelo título na etapa anterior, em Gstaad, Larissa e Talita superaram as alemãs Chantal Laboureur e Julia Sude por 2 sets a 0, com um duplo 21/18, e chegaram ao segundo triunfo no Grupo A, dividindo a liderança com as norte-americanas April Ross e Jennifer Fopma.

Taiana e Fernanda Berti venceram de virada as norte-americanas Lauren Fendrick e Brooke Sweat por em 2 sets a 1 (13/21, 23/21, 15/9), e estão isoladas na liderança do Grupo D, com dois triunfos.

Também de virada, Ágatha e Bárbara Seixas superaram as canadenses Kristina Vaijas e Jamie Broder por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/11 e 15/10, e ocupam a ponta do Grupo B, com dois triunfos.

O Grand Slam de Yokohama é a sexta etapa do Circuito Mundial que conta pontos para a corrida olímpica brasileira, ranking que classificará uma dupla de cada gênero aos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio.