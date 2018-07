Alison/Bruno Schmidt e Evandro/Pedro Solberg estreiam com duas vitórias no Japão

Pelo Grupo C, Alison/Bruno Schmidt obteve duas vitórias por 2 sets a 0. A dupla brasileira bateu a Semenov/Krasilnikov, da Rússia, com um duplo 21/14 e Faiga/Hilman com parciais de 21/16 e 21/14.

Evandro e Pedro Solberg tiveram um pouco mais de dificuldade no Grupo C. Eles superaram os poloneses Losiak e Kantor por 2 sets a 0 (21/16 e 21/19) e os japoneses Hasegawa e Shiratori por 2 a 1 (13/21, 21/13 e 15/7).

O único tropeço do Brasil na chave masculina nesta quarta foi de Ricardo e Emanuel. Na estreia no Grupo G, eles perderam para os espanhóis Marco e García por 2 sets a 1, com parciais de 12/21, 21/14 e 15/13.

CHAVE FEMININA - Na chave feminina do Grand Slam de Yokohama, o desempenho brasileiro também foi positivo, com quatro das cinco duplas vencendo e o único tropeço ocorrendo em um confronto nacional: Maria Clara e Carol bateu Juliana e Maria Elisa por 2 sets a 1 (22/24, 21/18, 12/15), em duelo válido pelo Grupo C.

Embaladas pelo título na etapa anterior, em Gstaad, Larissa e Talita venceram as japonesas Hasegawa e Nagata por 2 sets a 0 (21/13, 21/13), pelo Grupo A. Em outro duelo entre uma dupla do Brasil e uma parceria da casa, Ágatha/Bárbara Seixas bateu Tanaka/Kusano por 2 a 0 (21/13 e 21/8) pelo Grupo B.

Vice-campeãs mundiais, Fernanda Berti e Taiana, que avançaram no qualifying em Yokohama, estrearam com vitória no Grupo D, sobre as russas Prokopeva e Syrtseva por 2 sets a 0 (21/13, 21/13

Yokohama é a sexta etapa que conta pontos para a corrida olímpica brasileira, ranking que classificará uma dupla em cada naipe aos Jogos do Rio.