Alison/Emanuel e Ricardo/Álvaro fazem semi no Mundial

Atuais campeões mundiais, Alison e Emanuel abriram o sábado com uma vitória sobre os alemães Böckermann e Urbatzka por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 15/21, 21/16 e 15/10, nas oitavas de final. Já pelas quartas de final, os brasileiros passaram pelos canadenses Saxton e Schalk por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 22/20.

"É muito bom poder chegar até aqui novamente. Queria aproveitar para agradecer todo o carinho e o apoio que temos recebido dessa torcida maravilhosa na Polônia. Espero vê-los de novo amanhã nos empurrando mais uma vez", declarou Emanuel.

Ricardo e Álvaro começaram o dia com um triunfo nas oitavas de final sobre os norte-americanos Dalhausser e Rosenthal por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/17. Nas quartas de final, eles bateram os espanhóis Herrera e Gavira por 2 sets a 0, com parciais de 21/9 e 21/18.

As outras duas duplas brasileiras pararam nas quartas de final do Mundial de Vôlei de Praia. Evandro e Vitor Felipe perderam para os alemães Erdmann e Matysik por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/19. Já Bruno Schmidt e Pedro Solberg forma superados pelos holandeses Brouwer e Meeuwsen por 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 19/21 e 21/19.