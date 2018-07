Alison/Emanuel vai à 2ª fase de Grand Slam polonês

Na primeira partida do dia, pelo Grupo J, eles passaram pelos compatriotas Thiago e Harley por 2 sets a 1 - com parciais de 21/18, 16/21 e 15/10. Na segunda rodada, a vítima foi a dupla Maia/Rosas, de Portugal, que acabou derrotada por 2 a 0 (21/18 e 21/13). Os brasileiros voltam à quadra nesta sexta, tentando manter a primeira colocação do grupo diante dos norte-americanos Gibb e Rosenthal.

As outras três duplas do Brasil voltam à quadra nesta sexta para tentarem se manter vivas no torneio. Thiago e Harley, que perderam para Alison/Emanuel, venceram Gibb e Rosenthal por 2 sets a 0 - 21/12 e 21/13 - e seguem vivos.

Márcio/Benjamin e Ricardo/Pedro Cunha vivem a mesma situação. Os primeiros dependem de uma vitória nesta sexta, diante dos russos Semenov e Koshkarev, depois de vencerem os dinamarqueses Soderbeg e Hoyer, por 2 sets a 0 (21/19 e 21/12), e perderem para os noruegueses Skarlund e Spinnagr, pelo mesmo placar, com 18/21 e 17/21.

Já Ricardo/Pedro Cunha estrearam com vitória diante de McHugh/Slack, da Austrália, por 2 sets a 1 (15/21, 21/19 e 15/13), mas perderam dos suíços Gabathuler e Schnider, por 2 a 0 (23/25 e 16/21). Para avançarem, eles precisam vencer os chineses Xu e Wu na última rodada.

FEMININO - Na chave feminina, o Brasil continua com um bom desempenho e garantiu quatro duplas nas oitavas de final. O destaque ficou por conta das campeãs mundiais Juliana e Larissa, que venceram as checas Kolocava e Slukova, por 2 sets a 1 (21/18, 13/21 e 15/11), e, com o primeiro lugar no Grupo A, avançaram direto para as oitavas.

Mesma situação da dupla Maria Clara/Carolina, que garantiu o primeiro lugar no Grupo F, com a vitória sobre as italianas Cicolari e Menegatti, por 2 sets a 0 (21/14 e 21/11), manteve a invencibilidade e enfrentará as alemãs Holtwick e Semmler nas oitavas.

Já Angela e Lili acabaram derrotadas na última rodada da primeira fase, diante das norte-americanas Akers e Branagh, por 2 sets a 1 (17/21, 21/15 e 14/16). Mesmo assim, chegaram à segunda fase, na qual passaram pelas suíças Kuhn e Zumkehr, por 2 a 0 (21/18 e 21/16), e nas oitavas enfrentarão Kessy/Ross, dos Estados Unidos.

A outra dupla brasileira na competição acabou eliminada. Renata e Pri Lima conseguiram passar pela fase de grupos, após vencerem as austríacas Hansel e Montagnolli, por 2 sets a 0 (22/20 e 21/13), mas foram eliminadas na segunda fase, com a derrota para Bansley/Maloney, do Canadá, por 2 a 1 - parciais de 18/21, 21/16 e 8/15.