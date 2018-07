Alison/Emanuel vence repescagem e avança em Roma Atuais vice-campeões olímpicos no vôlei de praia, Alison e Emanuel estiveram próximos da eliminação no Grand Slam de Roma, mas se recuperaram e avançaram às oitavas de final nesta sexta-feira. A dupla brasileira havia sido derrotada na última partida da fase de grupos e precisou ir à repescagem, na qual venceu os poloneses Kadziola e Szalankiewicz por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/15, para seguir viva no torneio.