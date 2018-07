Alison/Emanuel vencem etapa alagoana do vôlei de praia Líder do ranking nacional, a dupla Alison e Emanuel venceu neste domingo a etapa de Maceió do Circuito Branco do Brasil de Vôlei de Praia. Na final, eles derrotaram Márcio/Ricardo por 2 sets a 0, com parciais de 18/12 e 18/13, na praia de Pajuçara. O terceiro lugar da competição ficou com Jorge e Renatão.