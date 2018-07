Alisson exalta semana livre no Cruzeiro e quer apoio da torcida contra Palmeiras

O meia-atacante Alisson enfatizou em entrevista coletiva após o treino deste sábado, em Belo Horizonte, que confia na qualidade do Cruzeiro e conta com o apoio da torcida para superar o Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta comemorou a semana livre para preparar a equipe e projeta um duelo difícil contra os paulistas.

"Tivemos uma semana bastante proveitosa, treinamos muito e acertamos algumas coisas, para que o Cruzeiro possa ter uma grande atuação e conquistar os três pontos. Sabemos da qualidade do Palmeiras, do elenco do Palmeiras e com certeza será mais um grande jogo, mas esperamos que desta vez possamos sair na frente e conquistar a vitória", frisou.

Alisson brincou sobre a atuação do Cruzeiro na última partida contra o clube alviverde, no dia 28 de junho, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, em São Paulo, na qual o time celeste cedeu o empate após abrir uma frente de 3 a 0 no primeiro tempo.

"Se for para repetir, quero repetir somente o primeiro tempo, quando fizemos 3 a 0. Sabemos da qualidade do elenco do Palmeiras. Vai ser um grande jogo, mas esperamos sair na frente e conseguir a vitória", avaliou Alisson.

O jogador também fez questão de ressaltar a importância da torcida em um momento de instabilidade da equipe cruzeirense, especialmente após a derrota, de virada, no clássico contra o rival Atlético-MG na rodada passada, por 3 a 1, no estádio Independência. Ele pediu apoio depois de o elenco ser alvo de protestos durante a semana.

"Pedimos muito o apoio do torcedor, sabemos a importância quando eles estão do nosso lado, nos apoiando, nos empurrando e nos ajudando, como foi contra o Grêmio, mesmo com a gente saindo atrás no placar. Pedimos a eles que nos ajudem durante os 90 minutos, nos apoiem, para que juntos consigamos uma importante vitória, que nos dará mais tranquilidade e confiança", salientou Alisson.

O elenco do Cruzeiro treinou na manhã deste sábado na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. As atividades não foram abertas para a imprensa. O lateral-direito Ezequiel, que foi diagnosticado com pubalgia pelo departamento médico, fez trabalhos na parte interna do centro de treinamento e está fora da partida.

O time, que ocupa 13ª posição na tabela do Brasileirão, com 14 pontos, deverá entrar em campo contra o Palmeiras com a seguinte formação: Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo Cerqueira e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Henrique e Hudson; Alisson, Thiago Neves e Rafael Sóbis.