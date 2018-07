Aliviado, Gomes admite desgaste do elenco

"Começamos a sentir o desgaste, mas esse desgaste eu ainda aceito. Neste momento é válido, vamos esticar um pouco mais a corda, porque depois haverá a parada para a Copa", disse Ricardo Gomes. "Agora não vamos nem treinar com bola, só fazer recuperação entre os jogos."

Para a partida contra o Guarani, domingo, em Campinas. o técnico não terá os suspenso Cicinho e Richarlyson e pode ficar sem Marlos e Rodrigo Souto, que se recuperam de lesão. Gomes lembrou ainda que Fernandão e Alex Silva estavam muito cansados no clássico de ontem, abrindo a possibilidade de poupá-los. No último jogo, contra o Inter, o time ainda perdeu Miranda, que sentiu a panturrilha e só voltará após a Copa.

Motivação. Além do cansaço, o que preocupa Ricardo Gomes é a motivação do time para os jogos que restam no Brasileiro antes do Mundial. O técnico admite que o elenco já pensa nos jogos contra o Inter, pelas semifinais da Libertadores. "Hoje (ontem) mesmo eu estava temeroso pelo ambiente do vestiário. Senti que muitos estavam com a cabeça no dia 28 (de julho, data do jogo de ida, em Porto Alegre ? a volta será dia 4), mas é algo inevitável", reconheceu o treinador. / G.C.