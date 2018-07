Alívio para a FPF: arbitragem passa ilesa nos jogos finais A Federação Paulista de Futebol estava sob a desconfiança de torcedores, jogadores, técnicos e dirigentes por causa da antecipação do nome de Paulo César Oliveira para o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Agora, está aliviada. Cléber Wellington Abade foi bem na primeira partida da decisão e ontem Luiz Flávio de Oliveira manteve o nível ao passar despercebido no jogo da Vila Belmiro. "Foi um jogo bastante nervoso, mas a gente conseguiu controlar bem as duas equipes e deu tudo certo", festejou Luiz Flávio, que é irmão de Paulo César e entrou com um peso maior justamente por isso. "As coisas não podem ser misturadas. Hoje (ontem) era o dia de avaliar o Luiz."