Allam Khodair fatura pole na etapa de Salvador da Stock Car

Allam Khodair faturou a pole position para a primeira corrida da etapa de Salvador da Stock Car, neste sábado. O piloto superou Átila Abreu por pouco no circuito de rua da capital baiana e cravou o melhor tempo da sessão. As duas provas da etapa serão disputadas ainda nesta tarde, a primeira a partir das 15 horas.

Mostrando grande precisão no circuito de rua de Salvador, Khodair anotou 1min12s119 em sua melhor volta, à frente de Átila Abreu, com 1min12s160. Na terceira colocação geral do campeonato, Abreu vai sair em vantagem contra Rubens Barrichello , líder da tabela. Com 1min12s208, Rubinho vai sair do terceiro posto.

Vice-líder da temporada, Thiago Camilo largará somente da 11ª colocação nesta penúltima etapa do campeonato. As duas provas deste sábado, a segunda logo na sequência da primeira, devem encaminhar as primeiras posições da tabela. E o título será definido na etapa final, em Curitiba, no dia 30.