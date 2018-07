Allan do Carmo é 7º nos 10km da maratona aquática O brasileiro Allan do Carmo terminou em sétimo lugar na disputa da prova de 10 quilômetros da maratona aquática no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Barcelona. Nesta segunda-feira, ele completou a distância em 1h49min26, 15 segundos atrás do grego Spyridon Gianniotis, que faturou o bicampeonato mundial.