Allan do Carmo leva vaga olímpica na maratona aquática

Allan do Carmo está classificado para os Jogos Olímpicos do Rio. Nesta segunda-feira, o brasileiro assegurou a sua presença no evento ao terminar na nona colocação, com um tempo de 1h50min23s1, a disputa dos 10 quilômetros da maratona aquática no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Kazan, na Rússia.

"Essa é a prova mais forte do mundo. Sabia que seria difícil, mas confiei na estratégia e trabalhei muito pra chegar até aqui. Aqui estão todos os melhores do mundo. Nos Jogos são apenas 25. Já tive a experiência dos Jogos Pan-Americano Rio 2007, quando fui bronze. Foi a primeira prova da competição e uma emoção indescritível. Agora tenho um ano para me preparar e chegarei lá muito melhor. O objetivo neste Mundial era realmente classificar. É o nono lugar mais feliz da minha vida!", festejou Allan do Carmo.

A medalha de ouro da prova no Mundial ficou com o norte-americano Jordan Wilimovski, que fez o tempo de 1h49min48s2. O pódio foi completado pelo holandês Ferry Weeterman, segundo colocado, com 1h50min00s3, e pelo grego Spyridon Gianniotis, que ficou em terceiro lugar, com 1h50min00s7.

Os dez primeiros obtinham a vaga para a disputa na próxima Olimpíada, em competição marcada para a praia de Copacabana. E a decepção da prova foi o tunisiano Ousama Mellouli, que venceu esta prova no último Mundial, mas dessa vez ficou apenas em 23º lugar.

O Mundial de Kazan era a única oportunidade para um país assegurar a presença de dois representantes nesta prova na Olimpíada do Rio. Mas o Brasil não teve sucesso nessa tentativa, pois Diogo Vilarinho terminou na 21ª posição, com o tempo de 1h50min48s8.

Diogo até figurou entre os dez primeiros colocados ao fim da segunda volta, mas depois perdeu ritmo, ao contrário de Allan que só entrou nessa relação ao término da terceira volta, momento em que estava em oitavo lugar, perdendo apenas uma posição até o final da disputa. Assim, conquistou a vaga olímpica.

As provas da maratona aquática no Mundial de Kazan prosseguem nesta terça-feira, quando será realizada a disputa feminina de 10km, também de caráter classificatório para a Olimpíada. O Brasil será representado por Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha, ouro e prata, respectivamente, no Mundial de Barcelona, em 2013.