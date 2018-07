Allan do Carmo já celebra título nas maratonas aquáticas

Não é segredo para ninguém que o Brasil domina as maratonas aquáticas no feminino, com Ana Marcela e Poliana Okimoto. A novidade é que o País fará também o campeão do Circuito Mundial no masculino. Afinal, o baiano Allan do Carmo só precisa mergulhar para a última etapa da competição, neste sábado, em Hong Kong, para ficar com o título geral da temporada.

Sétimo nos 10 quilômetros, quinto nos 25km e bronze na prova por equipes no Mundial de Barcelona/2013, Allan do Carmo mostrou regularidade nesta temporada para garantir matematicamente o título com uma etapa de antecedência, depois de ganhar na China, sábado passado.

"Foi uma temporada muito boa, um ano muito constante de resultados e desempenhos bons. Só na primeira etapa da Copa do Mundo, quando toda a seleção tinha pouco tempo de treinamento, fiz apenas o 10.º lugar. Já em todas as outras, fiquei entre os cinco primeiros, com quatro pódios, sendo duas vitórias", exaltou.

Ele relaciona os bons resultados na temporada à entrada no Plano Brasil Medalhas, do Governo Federal. Recebendo a Bolsa Pódio, ele tem, desde o início do ano, uma equipe disciplinar à sua disposição, com nutricionista, fisioterapeuta, treinador, fisiologista, massagista e psicólogo.

"Em anos anteriores, não tinha tanta regularidade de brigar sempre no pelotão da frente, tirava um terceiro e depois um nono lugar. Mas o trabalho que vem sendo feito com a equipe multidisciplinar, um conjunto que as maratonas vêm formando, tem sido um diferencial importante, ainda mais com a quantidade de viagens que estamos tendo. Eles trabalhando integrados diminui muito nosso desgaste", explica.