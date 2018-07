Allione pede desculpas pela expulsão após queda do Palmeiras

O meia argentino Agustín Allione pediu desculpas aos jogadores e também à torcida pela expulsão no empate diante do Grêmio por 1 a 1 pelas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Quando o meia foi expulso, aos 20 minutos do segundo tempo, o Palmeiras vencia por 1 a 0, resultado que classificaria a equipe. Com o empate, o Palmeiras foi eliminado; o Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro na semifinal.

"Eu pedi desculpas para meus companheiros e peço desculpas à torcida também. Sei que errei. Com onze jogadores, nós tínhamos possibilidade de passar", afirmou o argentino após a derrota.

O meia também lamentou que a expulsão tenha acontecido exatamente na partida em que os jogadores reservas foram escalados. Apenas Gabriel Jesus foi titular desde o início. "Não tem uma pessoa mais triste que eu nesse momento. Era uma chance para quem não vinha jogando. Vou trabalhar para melhorar e, se tiver outra oportunidade, isso não pode mais acontecer", afirmou.

O atacante Gabriel Jesus reconheceu que é difícil jogar com dez jogadores. "É complicado jogar com um a menos. A gente lutou e conseguiu fazer um gol. A torcida viu que o time se doou, mas a classificação não veio. Vamos focar no Campeonato Brasileiro", diz o camisa 33.

Logo na saída do gramado, o zagueiro Edu Dracena defendeu o companheiro. "(A desclassificação) não foi por causa do Allione. O Grêmio tem um grande elenco. Acho que o árbitro foi um pouco rigoroso. Pela TV, posso ter uma visão diferente", afirmou o zagueiro.