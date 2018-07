Aloísio busca de seu primeiro gol pelo São Paulo no Morumbi

SÃO PAULO - A boa atuação contra o Linense garantiu a Aloísio um lugar entre os titulares no importante jogo desta quinta-feira diante do Strongest, pela Copa Libertadores. O atacante foi o preferido em relação à Paulo Henrique Ganso, que teve atuação discreta no fim de semana e volta para o banco.

Foi justamente com Aoísio em campo que o São Paulo fez sua estreia na competição continental e teve uma das melhores atuações na temporada ao vencer o Bolívar por 5 a 0. Ele fez também o único gol na derrota para o Atlético-MG (2 a 1) no primeiro jogo da fase de grupos. Seu estilo aguerrido conquistou Ney Franco, que passou a ver nele uma peça capaz de atuar pelo lado direito do ataque, função exercida por Lucas até o ano passado.

"Agradeço a ele por me escalar mais uma vez. Acredito que esteja ajudando a equipe de uma boa maneira, joguei todas as partidas no ano. Quero agradecer não só a ele, mas também a todos os torcedores fazendo o meu melhor em campo e marcando gols" afirmou ao site do clube.

Sempre em campo. Os números comprovam a eficiência de Aloísio, que foi o único jogador do elenco a participar das 11 partidas da equipe - cinco como titular e seis vindo do banco. Ele marcou três gols, curiosamente nenhum no Morumbi.

"Até eu já estou me pressionando por isso (risos), mas sei que uma hora vai sair. Vou trabalhar bem para isso acontecer."