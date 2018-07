Alonso confessa: 'Luto contra Vettel e Newey'

Depois de ver Sebastian Vettel, da Red Bull, estabelecer a pole position do GP da Índia, ontem, e saber que salvo surpresa o atual bicampeão do mundo deve vencer a corrida, hoje, o que seria a quarta seguida, Fernando Alonso, da Ferrari, maior adversário de Vettel na luta pelo título e quinto no grid, comentou: "No momento não estamos lutando apenas contra Sebastian, mas também contra Newey. E não é nada fácil".

O engenheiro aeronáutico inglês Adrian Newey, diretor técnico da Red Bull, é o responsável pelo projeto do carro de Vettel e Mark Webber, a dupla da primeira fila hoje no grid. Mas, bem mais que isso, Newey é o técnico com maior número de títulos mundiais na história, 8. Em segundo está o sul-africano Rory Byrne, autor dos carros dos sete campeonatos vencidos por Michael Schumacher. Foi depois de Newey introduzir mudanças aerodinâmicas bastante originais no modelo RB8 da Red Bull no GP de Cingapura que Vettel não parou mais de ganhar e tem tudo, agora, para conquistar o tri.

"Um grande projetista ainda faz diferença na Fórmula 1", diz Gary Anderson, ex-diretor-técnico da Jordan e Jaguar. "Técnicos especializados em aerodinâmica, eletrônica, circuitos hidráulicos passaram a ser determinantes no resultado final do projeto. É o caso de Adrian."

Ao longo das 60 voltas da corrida no circuito de Buddh, hoje, com largada às 7h30 de Brasília e transmissão ao vivo pela TV Globo, Alonso sabe ser muito difícil tirar pontos de Vettel. O alemão lidera o Mundial com 215 pontos seguido pelo espanhol, com 209.

"Precisamos ultrapassar logo as duas McLaren para pressionar os pilotos da Red Bull a fim de que cometam algum erro, tenham um problema no pit stop ou de confiabilidade no equipamento", explica o piloto da Ferrari. Lewis Hamilton larga em terceiro e Jenson Button, ambos da McLaren, em quarto. Felipe Massa, companheiro de Alonso é o sexto no grid e Bruno Senna, da Williams, o 13.º.

Há cerca de um mês a Mercedes fez uma consulta a Newey, perguntando sobre eventual interesse na transferência. Nos últimos anos, a Ferrari da mesma forma fez várias investidas para levar o engenheiro para Itália. Newey falou ao Estado: "Tive carta branca para montar esta equipe (Red Bull), sinto-me muito bem aqui, tenho total liberdade, não seria justo deixar esse grupo que eu formei".