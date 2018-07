Alonso confiante na caça a Vettel

Ver Sebastian Vettel reverter uma situação no campeonato que parecia muito difícil não tirou o ânimo de Fernando Alonso. Depois do GP da Itália, dia 9 de setembro, o alemão da Red Bull somava 140 pontos, quarto colocado no Mundial, e o espanhol da Ferrari, 179, líder. Amanhã, quando entrarem na pista do circuito de Buddh, às 6h30, no horário de Brasília, para a sessão que definirá o grid do GP da Índia, será muito importante para Alonso classificar-se à frente de Vettel, pois incrivelmente o atual bicampeão do mundo é desde o GP da Coreia, dia 14, o novo líder da temporada, com 215 pontos diante de 209 de Alonso.

Apesar do baque da perda da liderança, depois de tamanha vantagem, 39 pontos, Alonso abordou a questão ontem até com certa indiferença, típica de quem deseja fazer o concorrente acreditar não se sentir atingido. "A Red Bull tem o carro mais rápido. Mas também tinha em 2011, aliás era bem mais veloz que todos, e nas últimas três ou quatro corridas nós marcamos mais pontos que eles." Para Alonso, não há nada perdido.

A arrancada espetacular de Vettel, vencedor das três últimas etapas, Cingapura, Japão e Coreia, não assusta: "Agora faltam três ou quatro provas e precisamos somar apenas sete pontos a mais que eles. Creio ser bem possível porque não têm a vantagem (técnica) que possuíam no ano passado". Depois do GP da Índia, 17.º do calendário, vão restar as três provas de novembro, Abu Dabi, dia 4, Estados Unidos, 18, e Brasil, 25.

A Ferrari estreia hoje, nos treinos livres, um novo pacote aerodinâmico, esperança de Alonso aproximar o desempenho do modelo F2012 do pilotado por Vettel, RB8. Alonso lembrou, ainda, que incidentes como os que o impediram de marcar pontos na Bélgica e no Japão podem ocorrer também com o piloto da Red Bull. "Tudo na vida sobe e desce. Depois de três GPs seguidos lá em cima, chegará o momento de sua equipe cair."

Sobre a matemática do título, Alonso falou: "Independentemente do que ocorrer aqui (Índia) ou em Abu Dabi, se chegarmos ao Brasil com uma diferença de 24 pontos a menos (do líder), da mesma forma entrarei na pista pensando em ser campeão." O vencedor de cada GP recebe 25 pontos desde 2010.

Assumir a liderança do Mundial não reduz a vigília da Red Bull e a sua, explica Vettel. "Seria especial ganhar a quarta corrida seguida, mas não pensamos nisso. Este ano tem sido muito difícil, com tantos vencedores distintos (sete pilotos). Os detalhes vão fazer a diferença." E comentou, ainda: "Sendo líder, talvez não arrisque tanto, porém não atingimos a condição de poder relaxar". Vettel sabe que se terminar em segundo e Alonso em primeiro, o espanhol reassume a liderança. A diferença de pontos atribuídos ao primeiro e ao segundo colocado na Fórmula 1 é de 7 pontos (25 e 18) e Alonso está apenas 6 atrás.

No primeiro encontro com a imprensa brasileira, ontem no circuito de Buddh, depois do anúncio da renovação do contrato, Massa falou: "Quando os resultados não vêm parece que você tem uma nuvem negra que até quando você está bem alguma coisa acontece. Foi o que aconteceu comigo". Mas o seu momento é outro. Marcou pontos nas seis últimas etapas, sendo segundo no Japão. "As dificuldades me deixaram muito mais forte."

Já Bruno Senna, da Williams, também em conversa com os brasileiros na Índia, disse ter consciência da importância das quatro corridas que restam para a definição do seu futuro: "Tudo o que tenho na minha cabeça é tentar fazer o melhor possível na pista e esperar que seja o necessário para me garantir (na F-1)". Bruno alternou bons desempenhos com outros nem tão eficientes. Soma 25 pontos enquanto o companheiro, Pastor Maldonado, 33.