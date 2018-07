Alonso desiste de comprar equipe espanhola de ciclismo

No mês passado, Alonso disse que havia chegado a um "acordo inicial" para resgatar a equipe, atingida por graves problemas financeiros. Alonso iria fornecer fundos para ajudar a equipe a se recuperar do déficit de 3,5 milhões de euros, depois que o governo realizou cortes no auxílio que fornecia em razão da crise financeira da Espanha.

A Euskaltel-Euskadi havia anunciado em agosto que iria fechar por problemas econômicos, pois não contava mais com o segundo patrocinador em razão do fim do apoio governamental - a equipe recebia 9 milhões de euros anuais da companhia telefônica Euskaltel, seu principal apoiador.

A chegada de Alonso, então, era uma esperança de manter a equipe ativa para as competições de 2014 do ciclismo, mas não vai mais se concretizar, pois as negociações fracassaram e estão encerradas. A razão para o fim das conversas não foi dada pela equipe.

Com os fim das conversas, a Euskaltel-Euskadi deixa 14 competidores sem contrato para a próximo ano. Entre eles, está o espanhol Samuel Sanchez, medalha de ouro na prova de estrada nos Jogos Olímpicos de Pequim/2008, que precisará buscar uma nova equipe para competir no próximo ano.