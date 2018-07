Alonso fora do treino de Jerez. Massa testa 3 dias Fernando Alonso só iniciará os treinos com o modelo de 2013 da Ferrari na segunda série de testes da pré-temporada, entre os dias 19 e 22 de fevereiro, em Barcelona. No primeiro período, de 5 a 8, em Jerez de la Frontera, também na Espanha, Felipe Massa acelera o carro nos três primeiros dias enquanto Pedro de la Rosa, no último. Alonso já havia reclamado, semana passada, da extensão do calendário, que não o permitia preparar-se fisicamente como gosta. Ele não vai para Jerez por essa razão. Já para Massa é uma boa oportunidade para ganhar confiança com o modelo de 2013.