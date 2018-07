Alonso prevê grande crescimento da Ferrari O melhor tempo no último dia de treinos em Jerez de la Frontera, ontem, não ilude Fernando Alonso: "Exploramos até agora apenas 20% do potencial na nova Ferrari''. O espanhol usou pneus macios e registrou 1min18s777 de manhã, quando a pista estava mais rápida. "Além de descobrir mais do carro, temos de trabalhar na sua resistência. Completamos apenas 39 voltas em 8 horas de testes."