Alonso prolonga até 2016 o contrato com a Ferrari Fernando Alonso estendeu seu contrato com a Ferrari até o fim de 2016. O compromisso terminaria em 2012. O fato de a equipe trabalhar ao seu redor, como aprecia e produz mais, e lhe oferecer nada menos de 100 milhões (R$ 231,2 milhões) pelo período pesou bastante. "Decidimos tudo nas últimas duas ou três semanas"", disse Alonso, com a maior naturalidade. Se for campeão do mundo nesses cinco anos, o valor, não oficial, cresce. "Os outros times têm altos e baixos. A Ferrari, quando vai mal, chega em segundo ou terceiro. Portanto aqui é o melhor lugar para tentar ser campeão mais vezes"", afirmou o espanhol.