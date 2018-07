Alonso surpreende F-1. Com os seguidos erros

ENVIADO ESPECIAL / ISTAMBUL

Se existe um piloto que depois de seis corridas está surpreendendo a Fórmula 1 é Fernando Alonso. Sua velocidade continua intocável. Mas sua vontade de voltar a ser campeão do mundo, três anos depois do último título, a compulsão por corresponder ao que Ferrari espera dele e o melhor preparo da Red Bull o estão levando a fazer algo que não se conhecia: cometer erros seguidos. E decisivos.

Com exceção das provas no Bahrein, abertura da temporada, e na Espanha, a quinta do calendário, nas outras quatro Alonso teve responsabilidade direta nos resultados abaixo do esperado e do potencial do modelo F10 da Ferrari. Sua capacidade, porém, é tanta que, mesmo quando comprometeu sua classificação no grid, como ocorreu na Malásia e em Mônaco, conseguiu se recuperar - pelo menos em parte - ao longo da corrida.

É por esse motivo que, apesar dos erros e das falhas da própria Ferrari, Alonso é o terceiro colocado no campeonato, com 75 pontos, diante de 78 dos líderes, Mark Webber e Sebastian Vettel, ambos da Red Bull.

"Errei algumas vezes, tive dois motores e um câmbio quebrados e, mesmo assim, estou perto dos primeiros. Não dá para ficar triste", disse o piloto asturiano de 28 anos, em Mônaco, domingo, depois de largar dos boxes por ter batido nos treinos livres, destruído o carro, e terminado em sexto lugar.

Liderança. Quem acompanha Alonso nos fins de semana de corrida percebe sem dificuldade algumas diferenças de comportamento. A Ferrari lhe paga o mesmo salário de Kimi Raikkonen, ? 25 milhões (cerca de R$ 58 milhões), fora da realidade da economia do mundo atual. Alonso sabe que a equipe destinou o mesmo valor ao finlandês para lhe dar a vaga. Tudo porque os italianos concluíram que Alonso é o piloto com as características ideais para liderar o time a novas conquistas.

Nos testes que antecederam a abertura do Mundial, Fernando Alonso tinha certeza de que poderia ser campeão de novo. O modelo F10, com os pneus super-macios e médios, voava nas pistas. Mas as primeiras etapas mostraram que a Red Bull está muito à frente, surpreendentemente. "Hoje eles são imbatíveis", afirmou Alonso em Mônaco, abatido com a constatação.

Limite. Vale tudo para Alonso atingir seus objetivos. Exigir do carro além do seu limite, como fez em Mônaco, e até simplesmente não se importar com o companheiro de Ferrari, Felipe Massa, ao colocá-lo para fora da pista na entrada dos boxes, na China. Essa ansiedade toda, razão maior de seus problemas, pôde ser observada em Mônaco também, quando lutava com Lucas Di Grassi pelo 16.º lugar, no começo da prova. Agitava as mãos como se o brasileiro da Virgin tivesse de lhe dar passagem.

Obsessão. Até agora, Fernando Alonso errou mas não se distanciou dos líderes por causa dos problemas de confiabilidade do modelo RB6 da Red Bull. Mas as dificuldades de Mark Webber e Sebastian Vettel parecem solucionadas, diante das vitórias seguidas do australiano em Barcelona e nas ruas de Mônaco. Isso quer dizer que para disputar o título, já quase uma obsessão, Alonso terá de manter seus dotes de piloto excepcional, sem, porém, continuar errando.

SUCESSÃO DE ESCORREGÕES

Austrália. Largou em 3º lugar e se envolveu num acidente com Button e Schumacher na largada. Caiu para último e chegou em 4º

Malásia. Avaliou mal a chuva na classificação e permaneceu nos boxes. Acabou largando em 19º. Na corrida, era 7º quando estourou o motor

China. Queimou a largada. Era o 3º no grid. Cumpriu drive through, perdeu várias

colocações e, ainda assim, terminou em 4º

Mônaco. Bateu no início do treino livre de sábado, danificou sua Ferrari a ponto não ter podido disputar a classificação. Largou dos boxes e foi o 6º