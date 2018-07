Altobeli faz índice para Mundial e vence 3.000m com obstáculos no Troféu Brasil

Altobeli da Silva foi o principal destaque do segundo dia de provas do Troféu Brasil. Neste sábado, em São Bernardo do Campo (SP), ele venceu a prova dos 3.000 metros com obstáculos, conseguiu o índice para o Mundial de Atletismo, em Londres, e ainda registrou a sua melhor marca pessoal e o recorde do campeonato.

Para alcançar todos esses feitos, Altobeli marcou o tempo de 8min26s06, sendo 0s24 mais rápido do que a sua melhor marca, registrada na final da prova nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. "Decidi correr como uma criança, sem me preocupar com mais nada, e o resultado saiu. Assim, quebrei o recorde do Campeonato e fiz índice para o Mundial", disse.

Grandes nomes da marcha atlética do Brasil, Caio Bonfim e Erica de Sena confirmaram o favoritismo na prova de 20km. Ambos já estavam garantidos no Mundial. Caio bateu o seu próprio recorde e faturou o pentacampeonato do Troféu Brasil com o tempo de 1h21min25. Já Erica venceu pela sétima vez a disputa com a marca de 1h37min34.

"Fiquei muito feliz com o resultado. Pude repetir o índice para o Mundial e quebrar o recorde do Troféu Brasil. O importante foi marchar bem, o que sempre dá confiança", comentou Caio.

OUTRAS PROVAS

Darlan Romani venceu a disputa do arremesso do peso pela sexta vez consecutiva no Troféu Brasil, com a marca de 20,56 metros, bem abaixo do recorde sul-americano que havia registrado na última semana, no GP Brasil, com 21,82m.

Geisa Coutinho ratificou o seu índice para o Mundial nos 400m ao vencer a prova com o tempo de 51s97, enquanto Lucas Carvalho ganhou a prova masculina em 45s84. Já Fabiana dos Santos triunfou nos 100m com barreiras em 13s26.

Na disputa feminina do salto em distância, Eliane Martins conquistou o ouro com 6,69 metros. Jefferson de Carvalho triunfou no decatlo ao somar 7.776 pontos, Thiago André venceu os 1.500 metros em 3min45s42 e Jessica Gonzaga ganhou os 800m com o tempo de 2min07s57.