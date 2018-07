Aluno da USP cria serviço de atendimento médico nas Olimpíadas

Um aluno da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP), Raulo Ferraz, criou um startup no Rio de Janeiro que oferece aos turistas atendimento médico bilíngue onde o doente estiver hospedado, durante o período das Olimpíadas.

Segundo Ferraz, a ideia de oferecer esse serviço surgiu da necessidade dos intercambistas que vão a Ribeirão Preto (SP) para estudar. “Era comum ouvir reclamações dos intercambistas da USP (Universidade de São Paulo) que não possuíam convênio médico e tinham que recorrer ao sistema público de saúde, ou até mesmo a médicos particulares”, explica.

O serviço começou na cidade e está sendo ampliado para locais como Franca (SP), São José do Rio Preto (SP) e Uberlândia (MG), tendo chegado nessas Olimpiadas ao Rio de Janeiro, onde as consultas são agendadas através de um site. A plataforma já conta com cerca de 50 médicos cadastrados na cidade.

SISTEMA

Para ter acesso, o paciente agenda o nome, telefone e e-mail. Um consultor bilíngue entra então em contato para efetuar o agendamento. O pagamento é feito via PayPal e, em seguida, o médico vai até o local onde o turista está hospedado e realiza o atendimento.

O mentor da ideia garante que "tudo isso ocorre em até quatro horas”. O custo do serviço, que hoje soma cerca de 800 atendimentos por mês nas cidades atendidas, é de 99 dólares.

