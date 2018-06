Álvaro e Saymon perdem na estreia e jogarão repescagem em etapa do vôlei de praia

Únicos representantes do Brasil na etapa de Doha, no Catar, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a dupla Álvaro Filho e Saymon perdeu um jogo e ganhou outro nesta quarta-feira, na estreia da fase de grupos da competição.

Os resultados deixaram a dupla brasileira em terceiro lugar na chave F e por isso terão que disputar a repescagem nesta quinta-feira contra os mexicanos Virgen e Ontiveros, campeões pan-americanos de 2015. Será o segundo confronto entre as duplas. No primeiro, na etapa da Holanda de 2017, os brasileiros venceram por 2 sets a 1. Quem vencer, avança às oitavas de final.

Nesta quarta-feira, Álvaro e Saymon começaram com uma derrota para os canadenses Sam Pedlow e Sam Schachter por 2 sets a 1, com parciais de 21/12, 18/21, 16/14, em 47 minutos. Pouco depois, enfrentaram os catarianos Julio e Jefferson em duelo que valia a sobrevivência na competição. Os brasileiros venceram com certa dificuldade, por 2 sets a 1 (21/9, 27/29, 15/10), em 51 minutos de duração.

Se superarem os mexicanos, Álvaro e Saymon já jogarão as oitavas na quinta-feira contra os norte-americanos Gibb e Crabb. A etapa quatro estrelas rende aos campeões 800 pontos no ranking, além de um prêmio de US$ 20 mil (R$ 64 mil).