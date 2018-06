Álvaro Filho e Saymon representarão o Brasil em etapa de Doha do vôlei de praia

Álvaro Filho e Saymon serão os únicos representantes do Brasil na etapa de Doha, no Catar, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A dupla está garantida na fase de grupos que começará na quarta-feira.

+ Praia lidera movimento pelo fim do ranking. Reunião em São Paulo define futuro da Superliga Feminina

Os brasileiros, que buscam o título inédito dessa etapa, estão Grupo F e estreiam contra os canadenses Schachter e Pedlow. Completam a chave os letões Plavins e Tocs e os catarianos Jefferson e Júlio.

"Sabemos da importância de um bom resultado para o ranking e vamos nos dedicar ao máximo. Temos o objetivo de representar o Brasil da melhor maneira possível, o nível do torneio será alto, mas estamos confiantes em apresentarmos um bom voleibol", comentou Saymon.

Um bom resultado seria importante para Álvaro Filho e Saymon subirem no ranking mundial e assim evitar a disputa do country quota (cota do país) e ter que participar do classificatório em etapas futuras. A etapa do Catar é quatro estrelas e rende aos campeões 800 pontos no ranking, além de um prêmio de 20 mil dólares.

RETROSPECTO BRASILEIRO

No último final de semana, o Brasil conseguiu ouro e prata no feminino, no Major Series de Fort Lauderdale. Fernanda e Bárbara Seixas venceram na decisão Taiana e Carol Horta por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/13. Em janeiro, na Holanda, Maria Elisa e Carolina Solberg (RJ) ficaram com o vice-campeonato da etapa quatro estrelas de Haia.

Nas três etapas anteriores realizadas no Catar, foram três campeões diferentes. Em 2014, os alemães Tim Holler e Jonas Schroder venceram. No ano seguinte, ouro foi para Markus Bockermann e Lars Fluggen, também da Alemanha. Os italianos Adrian Carambula e Alex Ranghieri foram os campeões em 2016.