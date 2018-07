Álvaro Filho se machuca e dupla desiste de Grand Slam nos EUA

A desistência de jogar na Flórida deixa ainda mais complicada a briga dos paraibanos para ir aos Jogos Olímpicos do Rio. Após três dos nove torneios válidos para a corrida olímpica brasileira, eles têm 880 pontos, contra 1.160 de Alison/Bruno Schmidt, 1.440 de Ricardo/Emanuel e 2.000 de Evandro/Pedro Solberg.

Cada dupla tem direito a fazer dois descartes, mas Alvinho/Vitor Felipe já terá que abrir mão dos resultados em Stavanger (desistiram na primeira fase) e em St. Petersburg. Além disso, ao aceitarem disputar os Jogos Pan-Americanos, em Toronto (Canadá), dificultaram a participação no Grand Slam de Yokohama (Japão), dias depois.

Em St. Petersburg, as três melhores duplas brasileiras do ranking mundial vão jogar a chave principal. Os jovens Allison Francioni/Guto e os veteranos Bruno/Hevaldo disputam o country-cota, terça. Quem passar vai ao qualifying, no mesmo dia.

Entre as mulheres, os três times brasileiros que disputariam o country-cota vão jogar diretamente o qualifying, na quarta. Assim, Lili/Carol Horta, Fernanda Berti/Taiana e Maria Clara/Carol vão tentar se juntar a Ágatha/Bárbara Seixas, Juliana/Maria Elisa e Larissa/Talita na chave principal.

A corrida tem a liderança de Larissa/Talita (1.600 pontos), seguidas de Ágatha/Bárbara Seixas (1.560), Juliana/Maria Elisa (1.400), Lili/Carol Horta (920) e Maria Clara/Carol (840). Larissa/Talita e Maria Clara/Carol, entretanto, só jogaram dois torneios cada.