Álvaro Filho/Vitor Felipe avança à semifinal do vôlei de praia do Pan Quarta melhor dupla do País no vôlei de praia, Álvaro Filho e Vitor Felipe abriram mão de participar de duas etapas do Circuito Mundial (que oferecem boa premiação em dinheiro) para disputarem os Jogos Pan-Americanos. Por enquanto, estão sendo recompensados. Neste sábado, venceram Maurício Vieyto/Renzo Cairus, do Uruguai, e avançaram à semifinal em Toronto.