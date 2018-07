Amadureçam!

Há jogadores muito jovens que já são maduros, como Pelé aos 17 anos ou Ronaldo aos 19, embora mesmo os fora de série precisem de tempo para aprimorar a técnica e dominar os brios. Neymar é um craque, e a conquista da Libertadores como protagonista em tão precoce idade está em seu currículo, mas ainda precisa amadurecer para que seja o que todos queremos que seja. Ele não brilhou em nenhum jogo, e no melhor deles dividiu os holofotes com Pato, ambos autores de dois gols, e com o lateral Maicon. Considerando a participação toda, ficou bem abaixo do esperado. Como André Santos, Daniel Alves e o próprio Pato, pecou especialmente por conduzir demais a bola, deixando de dar o passe para um jogador mais bem colocado até para devolvê-la.

Ganso também não jogou o que sabe. O leitor pode lembrar que ele é mais velho, 21 anos, mas o fato é que sua carreira profissional é recente e que se trata de um novato com a camisa amarela, como os demais. A outra jovem revelação, Lucas, 19 anos, também não foi bem quando entrou nos segundos tempos, e pelo mesmo motivo: pegava a bola, limpava um, tirava outro e... perdia na sequência. Até mesmo Ramires, que é volante e, logo, não pode entregar a bola com facilidade ao inimigo, cometeu o mesmo erro. O que vemos, portanto, é um padrão: houve, em média, pouco espírito de equipe, e o exagero de ações individualistas prejudicou o coletivo.

Mas não foi só isso. Olhe a média de gols de Pato e Neymar, para ficar apenas nos dois atacantes mais próximos da trave adversária. Não, eles não são goleadores, então faz sentido que tanta gente sinta falta de Romário e Ronaldo, cuja lacuna não será preenchida tão facilmente. Para um time jogar sem homem de área, precisa, como o Barcelona de Messi (que lá faz quase um gol por partida), jogar mais adiantado e ter muitos atletas com frieza diante da meta, com aquela tranquilidade que é um dom e também um sinal de maturidade. Não perder a objetividade e a clareza diante do goleiro não é coisa para qualquer um, muito menos para quem está ansioso como um adolescente.

Sobre os pênaltis, que passaram à história por motivos patéticos - quatro cobranças erradas em seguida, com olhadinha lamentável para a grama depois, como se ela não fosse a mesma para os paraguaios -, já foi lembrado que quem os desperdiçou está longe de ser inexperiente, como Elano, mas qual a contribuição dos outros três, Fred, André e Thiago Silva, para a história da seleção? E pensar que queriam Fred ou Adriano no lugar de Ronaldo em 2010... Ali vimos outro traço de imaturidade, esse recorrente na cultura brasileira: a vontade de transferir a culpa da forma mais imediata e esfarrapada que houver.

Ao contrário do que Nelson Rodrigues dizia, o problema, como em 1950 (conforme Pelé notou), foi o complexo de superioridade, não o de inferioridade. Foi aquela velha mania nacional de "jogador brasileiro tem mais técnica e só perde para si mesmo". Cadê essa famosa técnica na hora de bater o pênalti? O vexame de 1950 serviu para o amadurecimento em 1958. Que o dessa Copa América 2011 sirva para a Copa de 2014. Mas não basta o tempo passar; é preciso pensar, fazer a autocrítica e trabalhar com seriedade. Amadureçam!