Amantes das corridas de rua ganham portal especializado e 'ponto de encontro'

Os amantes das corridas de rua vão ganhar uma referência física e virtual para a prática esportiva. A um custo de R$ 55 milhões, a empresa Norte Marketing Esportivo vai lançar um portal especializado, na próxima semana, com a ambição de resolver todos os problemas dos atletas num só lugar. Antes disso, nesta terça, inaugura uma loja para ser a base física do site.

O endereço é runningland.com.br, que também conta com aplicativo, da Ozone, empresa de tecnologia da Norte. Ambos foram elaborados por 90 técnicos, em parceria com uma empresa israelense. O custo elevado do projeto se deve à tecnologia usada no desenvolvimento do site, que promete ser um "ecossistema" para os corredores, contando com fichas de inscrição para provas, venda online de 12 mil itens de diferentes e conteúdo especializado.

"O ecossistema Running Land já nasce com dois milhões de clientes ativos, que são participantes recorrentes das nossas corridas em todo o Brasil. Até hoje não havia no Brasil um endereço no qual o atleta pudesse resolver todas as suas necessidades e desejos: inscrição nas provas, aquisição de vestimentas, calçados, alimentos especializados, aprendizado, calendário de competições e relacionamento com marcas e outros praticantes", explica Felipe Telles, diretor da Norte Marketing Esportivo. É quase como se fosse uma grande rede social para os corredores de todas as categorias.

"Tudo isso está em endereço único. E vai certamente facilitar a vida de uma multidão enorme de praticantes, que até agora tinha de fazer buscas em diversas plataformas para encontrar a solução de seus problemas e demandas nas corridas." A empresa já é conhecida do público por organizar provas como o Circuito das Estações, a Night Run e a Meia Maratona Internacional de São Paulo.

A parte virtual terá como base uma loja física, de mesmo nome, localizada diante do Parque do Ibirapuera, que é símbolo da corrida de rua em São Paulo. O prédio conta com cinco andares e 1.200 metros quadrados. A meta da casa também é ambiciosa. Pretende receber 1,5 milhão de frequentadores em 2023, 750 mil somente nestes últimos meses deste ano. No total, a expectativa é de um faturamento de R$ 700 milhões até 2027. As estimativas se baseiam no cerca de 1,8 milhão de corredores que a empresa de marketing esportivo tem em seu cadastro.

O local vai reunir uma unidade física de treinamento, uma clínica de ortopedia e fisioterapia e serviços de performance esportiva, como análise biomecânica, reabilitação esportiva, cardiologia e nutrição. A casa também espera sediar eventos e ativações de diferentes marcas.

Em ascensão no Brasil nos últimos anos, a corrida de rua conta com 6 milhões de praticantes no País. Se somar adeptos de jogging e caminhada, a conta sobe para 23 milhões. “Tem muito espaço para crescer no Brasil. A corrida de rua ainda é um movimento concentrado nas grandes capitais do País, basicamente. Nem no interior do São Paulo ainda aconteceu. Acho que tem espaço para muito crescimento ainda", projeta Felipe Telles, que não descarta ver novos campeões da maratona surgindo nos próximos anos, se a corrida de rua continuar crescendo. O Estadão tem o blog especializado Corrida para Todos, de Silvia Herrera.

"É preciso ter paixão sobretudo. No Quênia, a criança sonha em ser corredor. No Brasil, sonha em virar jogador de futebol. Não vejo uma grande perspectiva de ver o País formando corredores para disputar medalhas nas grandes maratonas internacionais. Mas, com o crescimento da modalidade, as chances aumentam. O Brasil tem 210 milhões de habitantes", destaca.