Ameaça de greve faz Nadal e Federer viverem tensão

As discussões sobre uma possível greve no tênis masculino por melhores condições de trabalho para os jogadores estão colocando em risco a relação amistosa entre o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer. A imprensa internacional ficou em alerta quando o espanhol criticou o colega publicamente por seu posicionamento no conselho dos tenistas realizado sábado, em Melbourne. Para Nadal, Federer deixa as críticas à organização do circuito para outros tenistas, que "se queimam" defendendo o interesse geral dos atletas.

No conselho de sábado, os tenistas voltaram a discutir um tema recorrente no tênis atual: a insatisfação com o valor e a distribuição das premiações nas principais competições.

No encontro cogitou-se a possibilidade de realização de uma greve em Melbourne, iniciando um movimento semelhante ao que causou o adiamento do início da liga americana da basquete, a NBA, este ano. Federer teria sido contra a posição dos mais radicais.

A proposta não foi adiante, mas os atletas combinaram de fazer outro encontro antes do ATP de Indian Wells.

Ontem, a ansiedade era grande sobre a reação de Federer às declarações do companheiro. O suíço não negou que ambos estão em lados opostos, mas afirmou que a relação continua amistosa. "As coisas estão bem entre nós. Não guardo nenhum rancor", disse Federer. "Tenho uma forma diferente de ver o que está acontecendo, mas não pretendo debater o assunto com vocês (jornalistas) na sala de imprensa, porque às vezes se criam histórias desafortunadamente negativas", complementou.

Federer, no entanto, alertou sobre os riscos de uma greve. "É uma palavra perigosa de se usar", disse o suíço. "(Greve) Não é boa para nada realmente. Vimos o que aconteceu nos Estados Unidos com outros esportes. Se não for possível evitar, apoiarei o resto dos jogadores. Mas acredito que temos de pensar em como fazer, se vamos fazer e se podemos fazer de maneira que obtenhamos resultados", ponderou o atleta, que ontem derrotou o russo Alexander Kudryavtsev por 7/5, 6/2 e 6/2.

Nadal ganhou do norte-americano Alex Kuznetzov por 6/4, 6/1 e 6/1, mas saiu reclamando de dores no joelho.