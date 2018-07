Ameaçada de queda no Paulistão, Portuguesa demite técnico Aílton Silva

Aílton Silva chegou ao Canindé no início do ano, após ter uma boa passagem no Mogi Mirim. No início, colocou a Lusa na briga pela classificação. Porém, o time caiu de produção no decorrer do campeonato e termina lutando contra o rebaixamento. No total, o clube paulista fez 14 jogos, com duas vitórias, sete empates e cinco derrotas. O fato de não poder atuar no Canindé - vetado pela Federação Paulista de Futebol até está segunda-feira -, pesou para a má campanha da equipe, já que não pode contar com o apoio de seus torcedores.

A diretoria espera anunciar um novo nome com calma para iniciar o planejamento para a Série C. Coloca nas mãos de Zé Augusto, o mesmo que comandou a equipe em boa parte na Série B na temporada passada, que culminou com o maior vexame da história do clube, o poder de salvar a Portuguesa do rebaixamento à Série A2.

Atualmente, a Lusa é a 18ª colocada do Paulistão, com apenas 13 pontos. Para escapar, precisa vencer o São Paulo e torcer por tropeços de dois de seus rivais na briga contra a queda: Linense e Capivariano, com 13 pontos; São Bernardo ou Penapolense, com 15 pontos cada.