Ameaçado no Alemão, Eintracht Frankfurt demite treinador Em meio à péssima campanha no Campeonato Alemão, o Eintracht Frankfurt anunciou neste domingo a demissão de seu treinador. Um dia após o empate por 1 a 1 diante do Ingolstadt, a diretoria do clube decidiu dispensar Armin Veh, que estava em sua segunda passagem por lá.