Ameaçado por Barcos, R. Bueno tenta se firmar

Hernán Barcos vem treinando normalmente com o resto do time, mas ainda não tem data para estrear: o visto de trabalho só deve ficar pronto na semana que vem. Com a documentação pendente, sua apresentação foi adiada. Enquanto o argentino não joga, Ricardo Bueno tenta assegurar seu lugar no ataque.

"Esse gol foi importante pra eu ganhar confiança e a tendência é melhorar", disse o atleta, que foi bastante criticado pela torcida em 2011. "Depois daquele episódio do João Vítor (que brigou com torcedores), eu tomei alguns cuidados e comecei a andar com seguranças", contou. "Mas 2011 já passou, é esquecer e fazer um bom campeonato agora."

Artilheiro do Estadual em 2010, pelo Oeste, Ricardo Bueno espera repetir a façanha este ano. "Naquela competição também comecei mal e marquei na 2º partida", lembrou. / D.A.B.