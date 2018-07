Ameaçado, Santos espera Cleiton Xavier

SÃO PAULO - A contrário da maioria dos clubes, que já disputaram nove partidas, o Santos jogou apenas sete - teve dois jogos adiados por causa da participação na Copa Libertadores. Apesar disso, os atletas tiveram dificuldade em mostrar otimismo.

Com oito pontos, os santistas ocupam a 16.ª posição e são os primeiros fora da zona do rebaixamento.

"No primeiro tempo o Palmeiras aproveitou. Erramos muito. Paramos de errar no segundo tempo e eles não fizeram mais nada", analisou o lateral-esquerdo Léo, um dos mais experientes do grupo. "A situação (da classificação) é dificílima. Só nós jogadores sabemos o que escutamos no intervalo."

O técnico Muricy Ramalho não quis revelar o conteúdo do puxão de orelha. Ao contrário de Léo, o treinador, que não demonstrou irritação durante a partida, procurou contemporizar. "Tem de motivar e mexer com o elenco, mas é uma coisa nossa", observou.

Boa notícia. Para minimizar os efeitos da derrota por 3 a 0 no clássico deste domingo, a diretoria deve anunciar ainda nesta semana a contratação do meia Cleiton Xavier, ex-Palmeiras.

Os dirigentes santistas aguardam apenas a liberação do Metalist Kharkiv, da Ucrânia. O jogador está apalavrado com o Santos e, se tudo correr de acordo com o esperado, o reforço deve chegar à Vila Belmiro na sexta-feira.

Cleiton Xavier foi indicado por Muricy Ramalho, com quem trabalhou no Palmeiras na temporada 2009.

