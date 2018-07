América-MG já briga contra rebaixamento

O técnico Antônio Lopes traçou uma complicada missão para manter a equipe mineira na Série A: ganhar todos os jogos em casa.

Com 12 pontos e também preocupado com a zona de descenso, o Bahia terá o apoio da sua torcida no confronto contra o Figueirense, às 18h30.

Já o Atlético-GO (12 pontos) também precisa de um triunfo para não correr o risco de terminar a rodada dentre os rebaixados: visita o Internacional, às 16 horas.

No mesmo horário, o Fluminense recebe o Ceará para chegar aos 50% de aproveitamento no campeonato - até aqui, tem cinco triunfos e seis derrotas.

"Estamos atrás de regularidade", disse o técnico Abel Braga. O volante Diguinho e o meia Deco estão suspensos.