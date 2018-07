América-MG será rival do Corinthians na Copa São Paulo

Atual campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 e semifinalista da Copa São Paulo do ano passado, o América-MG não teve trabalho para vencer seu jogo desta terça-feira pelas oitavas de final. Marquinhos abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, enquanto Jardiel marcou duas vezes na segunda etapa. No fim, Duda descontou para o Red Bull.

Também nesta terça-feira, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, o Atlético-PR conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa São Paulo. A vaga veio com vitória por 3 a 0 sobre o Olé Brasil, de Ribeirão Preto. Os gols do time paranaense foram marcados por Rossetto (em cobrança de pênalti), Taiberson e Júnior.