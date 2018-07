América-MG vence e reassume liderança A disputa pela liderança da Série B segue acirrada e, ontem, o América-MG voltou à ponta ao fazer 1 a 0 no Grêmio Barueri, fora de casa. O Guaratinguetá empatou por 1 a 1 com o Goiás e segue na lanterna. E o Ceará fez 2 a 1 no Ipatinga.