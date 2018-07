América-MG vence o Bahia de virada

Logo no início, o América deu a impressão de que pretendia impor o mando de campo e, aos dois minutos, a zaga baiana já havia afastado três lançamentos na área. Mas os anfitriões pararam por aí. Durante praticamente todo o primeiro tempo, foi o Bahia que ficou à vontade em campo e criou as maiores chances. Até que Lulinha entrou na área aos 20 minutos e driblou Carleto, que caiu e pôs a mão na bola. Souza bateu o pênalti e fez Bahia 1 a 0.

Na segunda etapa, Rodriguinho fez sua estreia com a camisa do América no lugar do experiente Irênio. A substituição feita por Mauro Fernandes deu certo, pois logo aos 4 minutos o meia recebeu a bola dos pés de Eliandro e empatou o jogo.

O gol deu ânimo ao time da casa. Com um futebol diferente do primeiro tempo, o América dominou o jogo e aos 42 Alessandro dominou cruzamento de Carleto, bateu rasteiro e marcou o gol que definiu o placar. "Foi um jogo dramático, pelas circunstâncias da partida. Um jogo em casa, que o América tinha de vencer. A equipe jogou um bom futebol no segundo tempo", comentou Mauro Fernandes.