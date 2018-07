Americana conquista o título do Brasil Cup

A americana Meaghan Francella conquistou ontem o título do Brasil Cup 2010 apenas no sexto buraco do playoff (desempate), um fato raro na modalidade. Ela superou a colombiana Mariajo Uribe, no Itanhangá Golf Club, no Rio, ao completar o buraco 17 em duas tacadas. As brasileiras não foram bem. A paranaense Angela Park terminou na 20.ª colocação, com 152 golpes (76+76), enquanto a amadora Mariana de Biase, do Rio de Janeiro, ficou em 23,º lugar, com 153 tacadas (75+78). A paulista Maria Priscila IIda acabou na 25,ª posição, com um total de 154 golpes (76+78).