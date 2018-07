Americanas temem Brasil de Marta

Em uma repetição da final olímpica de Pequim, os Estados Unidos e o Brasil se enfrentam hoje às 12h30 (de Brasília), em Dresden, Alemanha, por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de futebol feminino. O vencedor vai encarar a França por uma vaga na decisão.

Para as americanas, este foi o "pior dos cenários", segundo os comentaristas do país depois da transmissão da surpreendente derrota para a Suécia na quarta-feira.

Apesar de já terem conquistado duas Copas do Mundo e três das quatro medalhas de ouro olímpicas disputadas, incluindo a última, quando as brasileiras ficaram com a prata, a seleção dos EUA teme o Brasil, que realiza a melhor campanha desta Copa até agora. Foram três vitórias em três jogos, com nenhum gol sofrido e sete marcados. Ao lado das anfitriãs alemãs, a seleção brasileira é a grande favorita para conquistar o título.

Além disso, o Brasil conta com Marta, a melhor do mundo nos últimos cinco anos e personagem principal de quase todas as reportagens nos jornais americanos sobre o torneio disputado na Alemanha.

As americanas terminaram em segundo lugar no grupo em uma de suas piores participações na primeira fase na história.

Segundo a ex-goleira americana Briana Scurry, "as brasileiras estão cansadas de ser a madrinha e querem agora ser agora a noiva", em referência ao vice-campeonato na última Copa do Mundo e às duas medalhas de prata consecutivamente nas Olimpíadas, na Grécia e na China.

Jeff Carlisle, comentarista da ESPN americana, escreveu artigo perguntando se os "EUA conseguirão vencer Marta e companhia". Ele aponta os riscos da formação 3-4-3 do Brasil, mas elogia a qualidade de jogadoras como Marta, Formiga e Rosana. Acredita que o primeiro gol será crítico.

Até hoje, Marta nunca conseguiu marcar gol em Hope Solo. Na semifinal de 2007, a melhor goleira do mundo foi colocada no banco pelo técnico americano e a seleção brasileira venceu por 4 a 0. "Claro que ela é uma grande goleira, mas tenho a esperança de ter a oportunidade de marcar", disse Marta.

Segundo Solo, "o Brasil é um grande time com grandes talentos individuais. Possuem Marta, a melhor do mundo, mas há falhas no sistema defensivo". Para a goleira, seria melhor enfrentar a Austrália nas quartas.

Aos poucos, Brasil x EUA se transforma em uma das maiores rivalidades do esporte. Começou com a vitória das brasileiras na Copa do Mundo de 2007, na semifinal, se consolidando com a final olímpica no ano seguinte. Em duas das últimas três partidas, a equipe americana venceu.