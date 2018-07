Americano ganha o 2º ouro na Áustria O americano Ted Ligety ganhou sua 2.ª medalha de ouro no Mundial de Esqui Alpino, em Schladming, Áustria. ao vencer a Supercombinada (soma dos tempos do Downhill e do Slalom). Ligety marcou 2min56s96, 1s5 à frente do croata Ivica Kostelic e 1s17 do austríaco Romed Baumann. Tigety foi campeão também na Super-G.