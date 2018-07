Americano Jack Sock entra no Top 20 da ATP após título em Auckland Com os melhores jogadores do mundo tendo se poupado na semana passada, já pensando no Aberto da Austrália, o ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) teve poucas alterações significativas em sua atualização desta segunda-feira. O destaque é a subida de Jack Sock, norte-americano de 24 anos que pela primeira vez entrou no Top 20.