Americanos celebram vitória ''hollywoodiana''

Com uma jogadora menos, perdendo a partida por 2 a 1, faltando pouco mais de um minuto para acabar o segundo tempo da prorrogação e, para piorar, Marta, a melhor do mundo, na seleção adversária. Eram muitos obstáculos para as americanas superarem, diziam os comentaristas na transmissão da TV dos EUA.

Mesmo assim, havia a expectativa de que as americanas conseguissem reverter o resultado. Julie Foudy, ex-jogadora e comentarista da ESPN, alertava que as brasileiras estavam desgastadas pela falta de preparo para Copa e as americanas poderiam aproveitar esta falha. "Se houvesse investimento e organização na seleção brasileira como há na americana, o Brasil seria imbatível."

A histeria e a ansiedade dos locutores americanos destoavam das narrações tradicionais, marcadas pela sobriedade. Quando os EUA empataram no segundo tempo da prorrogação, o locutor da ESPN americana e a comentarista gritavam como se fossem os narradores mexicanos ou brasileiros, bem mais emotivos e acentuando a palavra "gol" e repetindo "inacreditável". Nos pênaltis, Hope Solo, maior ídolo do esporte feminino dos EUA atualmente, garantiu a vitória em um "enredo que nem Hollywood imaginaria", segundo o locutor.

Esporte mais praticado entre as mulheres, o futebol feminino é motivo de orgulho dos americanos, que já venceram dois Mundiais e três Olimpíadas. Uma das mais fanáticas torcedoras é a secretária de Estado, Hillary Clinton, que pode ir à final caso as americanas se classifiquem.