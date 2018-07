'Americanos e franceses são os principais rivais'

Depois de uma temporada nas provas de piscina longa que não foi ruim, mas deixou um pouco a desejar, Cesar Cielo estará em Dubai junto de uma delegação brasileira de 26 atletas para o Campeonato Mundial de Piscina Curta, que começa às 4 horas de Brasília, amanhã, com finais às 13h30. O campeão olímpico e mundial nunca escondeu que competições em piscinas de 25 metros não são exatamente sua especialidade, mas treinou com afinco para fazer bonito e ajudar o Brasil a somar medalhas na competição. O evento terá também várias atrações como a australiana Leisel Jones, os americanos Ryan Lochte e Rebecca Soni, os alemães Steffen Deibler e Paul Biderman, a sueca Therese Alshammar, a chinesa Liu Zige, a italiana Federica Pellegrini, o francês Alain Bernard e o japonês Ryosuke Irie.

Cielo afirma que resolveu participar de mais um evento na temporada em vez de ficar apenas treinando no Brasil por considerar interessante para seu desenvolvimento e motivação ter sempre objetivo a atingir. O nadador detém o melhor tempo do ano das provas de 50 metros livre (20s80) e 100 metros do mesmo estilo (25s87) em piscina de 25 metros, de forma que está apto a quebrar um tabu e ganhar sua primeira medalha de ouro na competição (já foi prata no revezamento 4 x 100 metros livre em Indianápolis/2004).

Abaixo o campeão fala da competição e sua expectativa quanto à participação da delegação brasileira em Dubai.

Como você vê seu desempenho para Dubai tendo como referência o Brasileiro de Piscina Curta e o Open?

Ainda não gostei das minhas viradas. Acho que pelo menos um meio segundo conseguiria tirar em umas viradas (em relação ao Torneio Open, de Guaratinguetá). Agora é trabalhar detalhes como melhorar velocidade inicial, porque na resistência estou bem. Estou conseguindo segurar (a respiração)até o final da prova (nas competições curtas fazer a passagem sem respirar pode render décimos ou centésimos importantes).

Como foi seu treinamento desde a volta ao Brasil (o nadador passou o primeiro semestre em Auburn, Estados Unidos)? Ficou mais tempo no Rio do que em São Paulo?

Eu treinei mais em São Paulo do que no Rio, mas nadava com frequência no Flamengo, sim. No Rio ia mais para eventos do que para treino, até porque estava trabalhando mais sob orientação do Albertinho (Alberto Silva, seu ex-treinador no Clube Pinheiros, que será um dos técnicos da equipe brasileira no Mundial de Dubal). Tenho ido ao Rio pelo menos a cada duas semanas até para ajudar o Flamengo a captar (patrocínio) para a temporada do próximo ano.

Você chegou a acompanhar o desempenho dos seus prováveis adversários na Europa?

Você diz o Europeu? Dei uma olhadinha, sim. Foi bom, mas nada surpreendente. As condições deles eram bem melhores (do que as das competições no Brasil), com piscina fechada (coberta), baliza com rampinha, um controle de marola melhor (da piscina). Acho que está tudo dentro do esperado. Minha preocupação maior é com os americanos e os franceses - digo o time A deles -, porque acho que eles serão meus principais rivais.

Falando da natação do Brasil de uma maneira geral, o que você acha que a delegação poderá fazer em Dubai?

É difícil dizer, porque é (um evento) mais para cumprir um calendário do que o objetivo (principal da temporada) em si. O pessoal não tem uma motivação maior do que buscar o próprio melhor tempo. É difícil trabalhar com isso, principalmente quando a gente está treinando. O Open não serve de parâmetro de comparação com o Europeu. É melhor a gente pegar os tempos do (Torneio José) Finkel como base, mas acho que a gente está bem. As meninas têm evoluindo bastante e o masculino está com um time bastante sólido para trazer uma quantidade de medalhas bacana.

A prova de revezamento, que já lhe rendeu medalhas no Mundial e você deve disputá-la de novo, como está encarando?

Como uma prova normal. Vai ser na hora, vendo o desempenho dos adversários, que a gente vai saber se tem condição de ganhar medalha ou não, mas a gente tem um revezamento forte. Vai depender mais do momento, de a gente estar chegando bem lá e nadando bem na hora certa.

Conseguiu recuperar o seu lado emocional e motivacional? Afinal sua principal competição na temporada era o Pan-Pacífico e, apesar de os resultados não terem sido ruins, também não foram o que você esperava. Ao mesmo tempo, vem dizendo que optou por disputar o Mundial de Dubai para não treinar sem um objetivo até o fim deste ano...

O Pan-Pacífico acabou na hora em que eu fui embora de Irvine. Eu já vim para o Brasil com outra cabeça e já nadei o Finkel de outro jeito. Essa competição foi uma experiência que eu guardo para crescimento pessoal. A sensação ruim eu deixo para trás.