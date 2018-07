Américas lutam para recuperar a liderança da Série B As derrotas da rodada passada custaram caro aos Américas. Como se mantiveram com 13 pontos, viram o Criciúma assumir a liderança com 15. Por isso, hoje, com a vantagem de jogar em casa, sabem que precisam vencer. O América-MG recebe o Bragantino, enquanto o América-RN tem pela frente o ASA.