Amigos que compareceram a todos os Super Bowls planejam uma última viagem

Três amigos que compareceram a todos os Super Bowls estão torcendo por uma disputa memorável este ano, Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams, porque provavelmente será sua última viagem em grupo para ver o grande jogo.

Os três estão todos na faixa dos 80 anos e compareceram a todos os jogos desde que a primeira partida realizada 55 anos atrás, a cerca de 11 quilômetros do local do evento deste ano, o SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia. Eles vão se encontrar para ver o jogo mais uma vez este ano, mas os futuros encontros estão em dúvida.

Leia Também Como o Super Bowl virou um grande negócio muito além do jogo

Don Crisman, morador do Maine e o mais velho do grupo, com 85 anos, disse que este é seu último jogo. Gregory Eaton, 82 anos, de Michigan, quer continuar comparecendo, mas disse que suas preocupações com a saúde podem atrapalhar. Até Tom Henschel, um fanático por futebol que passa os meses frios na Flórida, disse que o Super Bowl em 2026 será o último.

Os amigos distantes usam o Super Bowl para se encontrar, passar um tempo juntos e relembrar. Mas, nos últimos anos, eles aceitaram o fato de que as coisas um dia têm de acabar, disse Henschel, 80 anos. “Acho que ainda tenho alguns anos. Vou tentar chegar aos 60 (Super Bowls). Mas a velhice está alcançando todos nós”, disse ele.

Crisman e Henschel se conheceram no Super Bowl de 1983, e Eaton os conheceu anos depois, em meados da década de 2010. O pequeno clube de torcedores que estiveram em todos os Super Bowls foi diminuindo ao longo dos anos, à medida que outros membros envelheceram e faleceram.

O jogo deste ano tem um significado especial para os torcedores porque eles poderão se sentar juntos novamente, como de hábito. Eles ficaram separados por várias fileiras no Super Bowl do ano passado em Tampa, Flórida, por causa da pandemia de covid-19.

O público no jogo do ano passado também foi limitado a 22 mil torcedores. Eaton disse que os torcedores estão ansiosos para ver uma grande multidão mais tradicional no Super Bowl deste ano.

Ele estará torcendo pelo time da casa, o Los Angeles Rams, porque sente que ver o quarterback dos Rams, Matt Stafford, vencer um Super Bowl é o mais próximo que ele terá de ver seu amado Detroit Lions vencer alguma coisa importante. Stafford jogou pelos Lions por mais de uma década antes de encontrar o estrelato e o sucesso em Los Angeles.

“Nós simplesmente amamos futebol”, disse Eaton, acrescentando que desembolsou cerca de US$ 2.500 (R$ 13 mil) pelo ingresso - cerca de 400 vezes mais do que os assentos baratos custavam em 1967.

Enquanto se prepara para seu último Super Bowl, Crisman, torcedor dos Patriots, disse que ele está “mais devagar, mas acho que é melhor do que a alternativa”. Os amigos planejam se encontrar quinta-feira em Los Angeles.

Ele disse que este Super Bowl deve ser o último. “A menos que Mac Jones faça um milagre no ano que vem”, disse ele, referindo-se ao jovem quarterback dos Patriots. “Um ano de cada vez, mas sinto que estamos muito perto do fim”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU