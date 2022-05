Amir Khan anuncia aposentadoria do boxe: 'Sinto-me abençoado por uma carreira tão incrível'

O boxeador britânico Amir Khan, medalha de prata na Olimpíada de Atenas/2004 e ex-campeão mundial dos meio-médios-ligeiros, anunciou, nesta sexta-feira, aos 35 anos, sua aposentadoria do boxe. "É hora de pendurar minhas luvas", disse Khan, em suas redes sociais. "Sinto-me abençoado por ter tido uma carreira tão incrível que se estendeu por mais de 27 anos em um esporte que eu amo."

Um dos melhores boxeadores britânicos de sua época, Khan se aposenta com um cartel de 34 vitórias e seis derrotas. Fez história ao subir ao pódio olímpico com apenas 17 anos e sendo o único representante britânico no boxe em Atenas. Em 2005, foi indicado para o prêmio Laureus World Sports Awards de Revelação do Ano.

"O boxe me deu uma plataforma em que eu, orgulhosamente, usei para ajudar e inspirar outros. Quero agradecer de coração às equipes incríveis com as quais trabalhei e à minha família, amigos e fãs pelo amor e apoio que demonstraram por mim", acrescentou.

Ele foi parabenizado por outros ex-boxeadores no Instagram e recebeu o carinho de muitos fãs em sua conta no Instagram. Muito orgulhoso de ter trabalhado com você. Aproveita a sua aposentadoria, você merece todas as coisas boas que vão aparecer no seu caminho", disse o americano Oscar de la Hoya.

Khan foi o campeão dos meio-médios-ligeiros (63 quilos) de 2009 a 2012. Subiu para os meio-médios (66 quilos), mas perdeu para adversários importantes como Saul Canelo Alvarez, Danny Garcia e Terence Crawford em duelos nos Estados Unidos. A última luta de Khan foi uma derrota para o rival de longa data Kell Brook em fevereiro. O curioso é que Brook anunciou também a aposentadoria do boxe na semana passada.