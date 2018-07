Amistoso pós-furacão não empolga americanos

Brasil e Colômbia se enfrentam em Nova Jersey amanhã, cerca de duas semanas depois de o furacão Sandy ter arrasado a Costa Leste americana, deixando mais de cem mortos. O Estado foi o mais atingido pela tempestade e possivelmente isso contribuiu para que o jogo venha tendo pouco destaque na imprensa, ao contrário das duas ocasiões anteriores em que a seleção se apresentou no Estádio MetLife, contra Estados Unidos (em 2010) e Argentina (em junho deste ano).

Ontem, ainda era fácil encontrar ingressos para a partida. Grande parte da torcida deve ser formada por brasileiros e colombianos que vivem na região.

No amistoso de junho, quando o Brasil perdeu por 4 a 3 para a Argentina, os bilhetes se esgotaram rapidamente. A maioria dos torcedores queria ver Messi de perto - Neymar ainda não é muito conhecido nos EUA.

Os convocados por Mano Menezes já estão na cidade americana, com exceção dos meias Lucas, do São Paulo, e Thiago Neves, do Fluminense. De acordo com a CBF, ambos tiveram problemas com seus passaportes e não puderam embarcar do Brasil na manhã de ontem. A previsão é que cheguem hoje, a tempo de participar do único treinamento a ser feito antes da partida de amanhã, marcada para as 22h30 (horário de Brasília).

Os primeiros que se apresentaram ontem em Nova Jersey foram os jogadores de clubes ingleses - David Luiz, Oscar, Ramires, o trio do Chelsea, e Sandro, do Tottenham. Os outros sete chegaram durante o dia. Os de equipes brasileiras desembarcaram à noite.

Solidariedade. As confederações da Colômbia e do Brasil decidiram doar US$ 50 mil (R$ 102,6 mil) às vítimas do furacão e amanhã farão um mutirão para receber doações de comidas, roupas e cobertores para um Fundo do Estado de Nova Jersey, que possui uma das maiores populações brasileiras nos EUA.

Apesar dos fortes estragos causados pelo Sandy em Nova Jersey, a área ao redor do Estádio Metlife, no interior, não sofreu danos. Menos de uma semana depois da passagem do furacão, foi possível organizar um jogo de futebol americano.